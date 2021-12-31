Конте рассказал о своих планах в «Тоттенхэме»

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте пообщался с журналистами. В ходе беседы итальянскому тренеру был задан вопрос о зимних трансферах.

«Я нахожусь в ожидании встречи с владельцами клуба. Только там смогу донести свои мысли по поводу состава команды. Я хотел бы создать более сильный коллектив, однако для этого требуется терпение. Разрыв между нами и топ-клубами АПЛ достаточной большой. Чтобы догнать их, надо много работать», - передает слова Антонио Talksport.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 30 баллов и занимает седьмое место в таблице.