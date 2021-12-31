Роналду поздравил Фергюсона с днём рождения

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к экс-наставнику «красных дьяволов» Алексу Фергюсону. Сегодня, 31 декабря, легенде клуба исполнилось 80 лет.

«С днем рождения, сэр», - написал бомбардир в сторис своего инстаграм-аккаунта.

Шотландский специалист занимал пост главного тренера манкунианцев с 1986 по 2013 год. Фергюсон 13 раз приводил команду к чемпионскому титулу в Премьер-лиге, а также к двум триумфам в Лиге чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду назвал самый важный момент взаимоотношений с Фергюсоном.