«Манчестер Юнайтед» поздравил Алекса Фергюсона с юбилеем

Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сегодня, 31 декабря, празднует день рождения. Специалисту исполнилось 80 лет. Пресс-служба английского клуба в твиттер-аккаунте поздравила легенду с праздником.

«Посылаем большие поздравления нашему легендарному экс-тренеру», - говорится в публикации манкунианцев.

Напомним, что Алекс Фергюсон занимал пост главного тренера «Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «дьяволы» 13 раз становились чемпионами английской Премьер-лиги, а также дважды выигрывали Лигу чемпионов. Кроме того, сэр Алекс приводил манкунианцев к победам в Кубке Англии (5) и Кубке лиги (4).