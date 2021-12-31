Рангник рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед» для успеха в АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии «МЮ» встречался с «Бёрнли» и отпраздновал победу со счетом 3:1. Своими впечатлениями от поединка поделился наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник.

«Мы постепенно прогрессируем. Команда идет на серии из восьми беспроигрышных матчей. Не могу сказать, что четвертое место в АПЛ является нашей задачей, однако первая тройка уже сильно оторвалась. Главное для «МЮ» - показывать страсть к игре. Если мы будем это делать, то соперникам будет непросто. У нас отличная команда, но ей нужна стабильность», - передает слова немецкого тренера официальный сайт клуба.

«МЮ» с 31 очком находится на шестом месте в АПЛ. Команда уступает идущему пятым «Вест Хэму» по дополнительным показателям.