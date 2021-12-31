Мендеш: «Это будет успешный сезон для Роналду»

Известный футбольный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы звездного форварда Криштиану Роналду, высказался об игре своего клиента за «Манчестер Юнайтед».

«Роналду всем доволен в «МЮ». Он продолжает показывать футбол высочайшего класса. Уверен, что это будет успешный сезон для Криштиану», - передает слова агента Sky Sports.

36-летний бомбардир пополнил ряды манкунианского гранда прошлым летом, перейдя из туринского «Ювентуса». Стороны заключили контракт на два года.

В первой половине сезона-2021/2022 КриРо забил 14 мячей и отдал три ассиста в 20 встречах за «Юнайтед».