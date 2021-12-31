Рангник рассказал, усилится ли «Манчестер Юнайтед» в январе

Немецкий специалист Ральф Рангник, который занимает пост рулевого «Манчестер Юнайтед», высказался о возможных зимних приобретениях клуба.

«Я сейчас работаю с нынешними футболистами. Думаю, у «МЮ» достаточно игроков. Покупки в январе имеют смысл только тогда, когда нужно качественное усиление. Однако мы пока не обсуждали этот вопрос с руководством», - передает слова тренера Amazon Prime.

Рангник занял пост главного тренера «Юнайтед» в начале декабря. С ним подписан контракт до завершения сезона-2021/2022.

В данный момент манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.