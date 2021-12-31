«Барселона» нацелилась на очередного игрока «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может вернуться в испанский чемпионат, где ранее играл за «Атлетик» Бильбао. По информации журналистов таблоида The Sun, интерес к испанцу проявляет каталонская «Барселона», подыскивающая усиление в линию обороны.

Если трансфер состоится, то это будет уже четвертый переход игрока «горожан» в стан «сине-гранатовых» за год. Ранее на «Камп Ноу» переехали Серхио Агуэро, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, Эрик Гарсия и Ферран Торрес.

Лапорт выступает за «Сити» с 2018 года. Его текущий ценник составляет 45 миллионов евро.