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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду опередил Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге

31 Декабря 2021 • 00:54 Комментировать

В четверг вечером программу Премьер-лиги в 2021 году закрывают «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». По ходу первого тайма забить гол удалось звёздному форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец оказался в нужное время в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота после отскока.

Для Роналду этот гол стал 92-м за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. Португалец обошёл по этому показателю в клубе Уле Гуннара Сульшера.

Больше, чем Криштиану Роналду, за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге забили пять игроков. Это Энди Коул (93), Руд ван Нистелрой (95), Пол Скоулз (107), Райан Гиггз (109) и Уэйн Руни (183).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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окончен Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли 1.38 4.90 8.50
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