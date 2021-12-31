​Роналду опередил Сульшера по голам за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге

В четверг вечером программу Премьер-лиги в 2021 году закрывают «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». По ходу первого тайма забить гол удалось звёздному форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду. Португалец оказался в нужное время в нужном месте и отправил мяч в пустые ворота после отскока.

Для Роналду этот гол стал 92-м за «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге. Португалец обошёл по этому показателю в клубе Уле Гуннара Сульшера.

Больше, чем Криштиану Роналду, за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге забили пять игроков. Это Энди Коул (93), Руд ван Нистелрой (95), Пол Скоулз (107), Райан Гиггз (109) и Уэйн Руни (183).