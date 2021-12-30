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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Новогодний матч «Лестер» - «Норвич» перенесён официально

30 Декабря 2021 • 23:39 Комментировать
Лестер
...
Норвич
1.42 4.70 7.60
01.01 18:00

В первый день января «Лестер» и «Норвич» не сыграют. Пресс-служба «лис» подтвердила перенос матча двадцать первого тура английской Премьер-лиги. Причина переноса заключается во вспышке коронавируса в составе «канареек».

Как известно, в последние недели в Англии из-за вспышек коронавируса был перенесён целый ряд матчей. Клубы даже обсуждали возможную приостановку сезона, но всё же решили продолжать проводить те матчи, для которых набирается достаточное количество здоровых футболистов.

В эти минуты проходит заключительный матч АПЛ в 2021 году – «Манчестер Юнайтед» принимает «Бёрнли». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Норвич
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Идет 45 минута Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли 1.38 4.90 8.50
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