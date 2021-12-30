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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Новогодний матч АПЛ могут перенести

30 Декабря 2021 • 22:20 Комментировать
Лестер
...
Норвич
1.40 4.80 7.90
01.01 18:00

В Англии продолжают говорить о переносах матчей Премьер-лиги. Журналист Джон Перси на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что под вопросом находится проведение матча между «Лестером» и «Норвичем» 1 января. Из-за коронавируса и травм «канарейки» потеряли многих игроков, и сейчас они ведут переговоры с АПЛ о возможности переноса поединка.

В то же время перенести могут и матч «Саутгемптон» - «Ньюкасл», который запланирован на 2 января. Ранее «сороки» не сыграли против «Эвертона» из-за вспышки коронавируса в своих рядах.

Сложно сказать, когда ситуация будет взята под контроль, и переносы игр в Англии прекратятся.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Саутгемптон Лестер Норвич Апл коронавирус в Англии
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