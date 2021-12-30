Большие деньги вступают в игру: 5 потенциальных новичков «Ньюкасла»

Когда инвестиционный фонд Саудовской Аравии завершил сделку по приобретению «Ньюкасла», в тот момент владельцы других клубов АПЛ объединились и решили устроить для «сорок» трансферную изоляцию – не продавать им футболистов. По их мнению, обновлённому «Ньюкаслу» место в Чемпионшипе. Пока план работает – у «Ньюкасла» в этом сезоне лишь 11 очков в 19 матчах. «Сороки» вместе с «Бёрнли» и «Норвичем» – главные претенденты на понижение в классе. «Ньюкасл» в первом круге выиграл лишь 1 матч и, похоже, лишь удачная работа на зимнем трансферном рынке поможет команде сохранить прописку в АПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перспективы «Ньюкасла» усилить свой состав.

Центр защиты, фланги и опорная зона – приоритетные позиции для усиления. Не помешал бы и футболист в атаке, который мог бы дать возможность отдохнуть Каллуму Уилсону. Несмотря на то, что в «Ньюкасле» теперь крутятся большие деньги, главный тренер Эдди Хау не хочет видеть в команде распиаренных футболистов с космическими зарплатами. Зимой «сороки» постараются подписать футболистов, которые могут помочь прямо сейчас, при этом пригодятся и в долгосрочной перспективе.

Как только «Ньюкасл» был куплен арабским фондом, тут же начали появляться новости, что клуб постарается подписать Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и других звёзд, но у «Ньюкасла» другие приоритеты. Впрочем, предложения «сорок» отвергают не только топ-игроки. Ситуация с трансферами осложняется турнирным положением клуба. Агенты футболистов боятся, что «Ньюкасл» может вылететь из АПЛ. Подобные риски боссы клуба намерены перекрыть большими зарплатами. Выделяем игроков, которые в январе могут стать игроками «Ньюкасла».

Самуэль Юмтити («Барселона»)

Трансферная стоимость: 2 млн евро

Пять лет назад «Барса» отдала за Умтити 25 млн евро. На пике, в 2018 году, его трансферная стоимость составляла 70 млн. В тот момент Самуэля считали одним из самых перспективных центральных защитников мира. Сейчас француз, подвергающийся травмам, не входит в планы Хави. За три года его трансферная стоимость упала ровно в 35 раз – до 2 млн евро. Безусловно, за такие деньги в Каталонии с ним не готовы прощаться. «Ньюкасл» намерен предложить за француза 20 млн евро, а «Барса» и не против. Главное – получить согласие самого футболиста, ведь у него контракт с «сине-гранатовыми» до 2023 года.

Иско («Реал»)

Трансферная стоимость: 9 млн евро

Летом 2022 года у полузащитника истекает контракт с «Реалом». В Мадриде не готовы продлевать с ним контракт. Всё дело в высокой зарплате – 6 млн евро и бонусы. Многовато для футболиста, который в этом сезоне ни разу не сыграл в Лиге чемпионов и отыграл в 7 матчах Ла Лиги. А вот для «Ньюкасла» такая зарплата не станет проблемой. Иско пока не постарел – ему 29. У него на руках предложение из МЛС, но испанец считает, что пока рано ехать доигрывать. АПЛ и Бундеслига – приоритет для него. Все стороны заинтересованы в сделке, поэтому в январе данный трансфер очень вероятен.

Джорджиньо Вейналдум («ПСЖ»)

Трансферная стоимость: 25 млн евро

31-летний полузащитник может оказаться в одном из двух клубов, в которых ранее играл – «Ньюкасле» или «Ливерпуле». Вейналдум говорил, что переезд в Париж был ошибкой. Английские команды против полноценного трансфера и хотят его арендовать. «ПСЖ» постарается оформить продажу, но если выгодных предложений не будет, тогда согласится и на аренду.

Киран Триппьер («Атлетико»)

Трансферная стоимость: 18 млн евро

Два года назад «матрасники» заплатили «Тоттенхэму» 22 млн евро за правого защитника, хотя на тот момент его трансферная стоимость составляла 35 млн. Сейчас ценник упал в два раза, что свидетельствует о том, что в карьере Триппьера не всё так гладко. «Атлетико» не хочет отпускать Кирана и убеждает в том, что для команды он важный игрок. А вот сам англичанин хочет вернуться на родину. «Ньюкасл» – главный кандидат на переход. Вряд ли кто-то сможет предложить Кирану больше денег, чем «сороки».

Юсуф Язиджи («Лилль»)

Трансферная стоимость: 15 млн евро

После ухода Кристофа Галтье с поста главного тренера «Лилля» турецкий полузащитник потерял стабильное место в основном составе. 24-летний футболист хочет играть, поэтому намерен сменить клуб. Интерес к Язиджи проявляют ЦСКА и «Галатасарай», но больше шансов на трансфер у «Ньюкасла», который в начале трансферного окна собирается сделать официальное предложение «догам».

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Владислав АВРАМЕНКО