Варди выбыл из строя на три недели из-за травмы

«Лестер» в преддверии самого трудного отрезка сезона в английской Премьер-лиге остался без своего лидера атак, нападающего Джейми Варди.

Как сообщает Sky Sports, футболист повредил подколенное сухожилие в поединке против «Ливерпуля» в прошедший вторник. По предварительным данным, Варди пропустит минимум три недели, согласовав с врачами клуба план реабилитации.

Таким образом, он точно не поможет «лисам» в ближайшей игре против «Норвича», которая запланирована на субботу, 1 января. Напомним, что в той самой встрече против «Ливерпуля» «Лестеру» удалось добыть минимальную победу.