Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варди выбыл из строя на три недели из-за травмы

30 Декабря 2021 • 19:50 Комментировать
Лестер
...
Норвич
1.40 4.80 7.90
01.01 18:00

«Лестер» в преддверии самого трудного отрезка сезона в английской Премьер-лиге остался без своего лидера атак, нападающего Джейми Варди.

Как сообщает Sky Sports, футболист повредил подколенное сухожилие в поединке против «Ливерпуля» в прошедший вторник. По предварительным данным, Варди пропустит минимум три недели, согласовав с врачами клуба план реабилитации.

Таким образом, он точно не поможет «лисам» в ближайшей игре против «Норвича», которая запланирована на субботу, 1 января. Напомним, что в той самой встрече против «Ливерпуля» «Лестеру» удалось добыть минимальную победу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Джейми Варди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛЕСТЕР НОРВИЧ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Бёрнли 1.35 5.20 9.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
19:50 · Англия. Премьер-лига
Варди выбыл из строя на три недели из-за травмы
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» изучает возможность подписания Деста слухи
19:02 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не будет конкурировать с «Севильей» за Марсьяля слухи
18:07 · Англия. Премьер-лига
«Это безумие»: Жоржиньо – о правиле трёх замен в АПЛ 3
16:16 · Англия. Премьер-лига
Стало известно об огромных убытках «Челси» в период пандемии коронавируса
15:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уверен в подписании перспективного форварда «Ривер Плейта» в январе слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг: «Я – большой фанат Роналду ещё с детства»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не покидает надежд подписать лидера «Лилля» - лондонцев не смущает даже интерес к игроку со стороны «Реала» 1
14:34 · Англия. Премьер-лига
Рангник определился с ещё одной проблемной позицией в составе «Манчестер Юнайтед» 1
12:47 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал лучший летний трансфер в АПЛ
12:15 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 января 2022
11:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Глупо считать, что «Челси» претендует на чемпионство»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» расстанется с одним из звёздных игроков 6
11:42 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 1 января 2022 1
11:22 · Англия. Премьер-лига
Габигол может продолжить карьеру в клубе АПЛ
Все новости
Рекомендуем