Каррагер назвал лучший летний трансфер в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выбрал лучший летний трансфер в АПЛ. Эксперт отметил переход голкипера Аарона Ремсдейла из «Шеффилд Юнайтед» в лондонский «Арсенал».

«Лучший летний трансфер? По моему мнению, это переход Ремсдейла в «Арсенал». Он меня реально удивил. Я даже не предполагал, что он станет основным вратарем «канониров». Тут даже дело не в его спасениях, а в характере. Аарон с первых матчей показал свой авторитет и оказал огромное влияние на раздевалку команды», - цитирует Каррагера Sky Sports.

Ремсдейл заключил с лондонцами долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2025 года.