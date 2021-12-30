Тухель: «Глупо считать, что «Челси» претендует на чемпионство»

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о шансах своих подопечных в борьбе за чемпионский титул АПЛ.

«Каким образом мы можем бороться за чемпионский пояс? У «Челси» семь игроков заболели Covid-19. Еще пятеро футболистов попали в лазарет из-за повреждений. Как нам бороться за золото? Для этого нужно иметь в полноценный состав. После коронавируса и травм будет глупо считать, что мы претендуем на титул», - цитирует немецкого тренера Daily Mail.

После 20 туров английской Премьер-лиги «пенсионеры» набрали 42 балла и занимают второе место в таблице. Подопечные Тухеля отстают от лидера на восемь очков.