Габигол может продолжить карьеру в клубе АПЛ

Бразильский форвард Габриэль Барбоза, известный под прозвищем Габигол, может вернуться в Европу. По данным Todofichajes, у нападающего «Фламенго» есть вариант трудоустройства в английской Премьер-лиге. Интерес к футболисту проявляет «Ньюкасл».

Руководство «сорок» готов потратить на покупку 25-летнего игрока 20 миллионов евро.

Габигол уже выступал в Европе. Бразилец поиграл за миланский «Интер» и лиссабонскую «Бенфику», однако не смог закрепиться в этих командах и вернулся на родину.

«Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету подопечных Эдди Хау всего 11 очков.