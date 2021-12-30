Тухель высказался о голевой серии Лукаку

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку вернулся на высокий уровень после травмы. В последних четырех поединках нападающий отметился тремя забитыми мячами. Своим мнением об игре бомбардира поделился наставник команды Томас Тухель.

«Меня удивляет его игра, ведь он попустил два месяца из-за травмы. При подготовке к возвращению Ромелу перенес коронавирус. Но даже после этого он сумел набрать хорошую форму и удачно сыграть. Несмотря на многочисленные проблемы, все игроки команды стараются показывать свой максимум», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В текущем сезоне АПЛ Ромелу сыграл 13 матчей и забил пять мячей.