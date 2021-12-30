Два клуба АПЛ заинтересованы в бесплатном трансфере Дембеле

Французский вингер Усман Дембеле, скорее всего, покинет каталонскую «Барселону». Стороны так и не договорились о пролонгации трудового договора, истекающего летом 2022 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, в услугах игрока заинтересованы два представителя АПЛ, названия которых не раскрываются. Оба претендента готовы подписать Дембеле следующим летом, когда француз станет свободным агентом.

Ранее ходили слухи об интересе к Усману со стороны «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги Дембеле провел всего пять матчей и отметился двумя забитыми мячами.