Невилл: «АПЛ не должна переносить игры»

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл считает, что АПЛ не должна переносить матчи из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Лига не должна переносить игры. Этого не стоит делать, даже из-за исключительных обстоятельств. В каждом клубе есть по 40-50 футболистов, если учитывать молодежь Поэтому АПЛ должна отказаться от переноса матчей», - гласит сообщение эксперта в твиттер-аккаунте.

Ранее было объявлено о переносе некоторых матчей чемпионата Англии из-за проблем с коронавирусом.

В Премьер-лиге сыграно 20 туров. Лидером чемпионата является «Манчестер Сити», вторым идет лондонский «Челси», а топ-3 замыкает «Ливерпуль».