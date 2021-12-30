Моуринью переманил в «Рому» полузащитника «Арсенала»

Хавбек Эйнсли Мэйтленд-Найлс близок к уходу из лондонского «Арсенала». 24-летнего футболиста активно сватают в итальянский чемпионат.

Как информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Джанлуиджи Лонгари, новым местом работы игрока станет «Рома». «Волки», которых тренирует португалец Жозе Моуринью, уже договорились Эйнсли об условиях личного трудового договора. Теперь клубу Серии А предстоит согласовать сделку с «канонирами».

В текущем сезоне полузащитник сыграл в составе «Арсенала» 11 поединков. Мэйтленд-Найлс записал себе в актив одну голевую передачу.