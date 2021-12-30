«Ньюкасл» предложит 20 млн евро за футболиста «Барселоны»

Руководство «Ньюкасла», борющегося за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Англии, приступит к решительным шагам в отношении трансфера Самуэля Юмтити. По сообщениям газеты Marca, «сороки» готовятся сделать предложение каталонской «Барселоне» в январе.

Если верить испанским журналистам, английский клуб готов предложить за французского игрока 20 миллионов евро. «Сине-гранатовые» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Самуэлем, а потому с большой долей вероятности примут предложение «Ньюкасла».

Контракт Юмтити с каталонцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне Ла Лиги он поучаствовал лишь в одной встрече.