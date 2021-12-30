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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» предложит 20 млн евро за футболиста «Барселоны»

30 Декабря 2021 • 08:23 Комментировать (2)

Руководство «Ньюкасла», борющегося за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Англии, приступит к решительным шагам в отношении трансфера Самуэля Юмтити. По сообщениям газеты Marca, «сороки» готовятся сделать предложение каталонской «Барселоне» в январе.

Если верить испанским журналистам, английский клуб готов предложить за французского игрока 20 миллионов евро. «Сине-гранатовые» не заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Самуэлем, а потому с большой долей вероятности примут предложение «Ньюкасла».

Контракт Юмтити с каталонцами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне Ла Лиги он поучаствовал лишь в одной встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Самуэль Юмтити
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
30 Декабря 2021 в 08:42
Даром даже берите
pol-black
30 Декабря 2021 в 08:30
побыстрее бы свалил!
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