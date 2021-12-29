​Эмерсон: «Роналду не так уж сложно сдержать, Месси лучше»

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял присоединился к тем, кто сравнивает Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду забивает голы, но его не так уж сложно сдержать в ситуациях «один в один». Месси лучше», - слова Эмерсона приводит на своих страницах испанский Sport со ссылкой на Bolivia Talk Show.

Напомним, что Лионель Месси в конце ноября в седьмой раз в своей карьере завоевал «Золотой мяч». После гала-вечера в футбольном обществе возникли жаркие споры – многие считают, что награду должен был получить Роберт Левандовски.

Добавим, что летом Криштиану Роналду и Лионель Месси сменили клубы – португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», а аргентинец присоединился к «ПСЖ».