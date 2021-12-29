Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмерсон: «Роналду не так уж сложно сдержать, Месси лучше»

29 Декабря 2021 • 23:54 Комментировать (2)

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял присоединился к тем, кто сравнивает Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду забивает голы, но его не так уж сложно сдержать в ситуациях «один в один». Месси лучше», - слова Эмерсона приводит на своих страницах испанский Sport со ссылкой на Bolivia Talk Show.

Напомним, что Лионель Месси в конце ноября в седьмой раз в своей карьере завоевал «Золотой мяч». После гала-вечера в футбольном обществе возникли жаркие споры – многие считают, что награду должен был получить Роберт Левандовски.

Добавим, что летом Криштиану Роналду и Лионель Месси сменили клубы – португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед», а аргентинец присоединился к «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ Эмерсон Роял
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
29 Декабря 2021 в 23:56
Factos... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Челси 1:1 Брайтон
окончен Брентфорд 0:1 Манчестер Сити
30.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Бёрнли
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Декабря
01:08 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» не имел шансов остановить «Манчестер Сити»
00:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» в компенсированное время упустил победу над «Брайтоном» 3
29 Декабря
23:54 · Англия. Премьер-лига
​Эмерсон: «Роналду не так уж сложно сдержать, Месси лучше» 2
22:45 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Манчестер Сити» - 0:1 (завершён)
22:02 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Брайтон» - 1:1 (завершён) 1
21:58 · Англия. Премьер-лига
​Насри вспомнил о ссоре с Манчини
21:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник пожаловался на коронавирус
20:30 · Англия. Премьер-лига
​«Это кощунство»: Статуя Роналду разделила общество в индийском штате 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» навяжет конкуренцию «Барселоне» в борьбе за Хуана Мату слухи
18:56 · Англия. Премьер-лига
Икарди оказался нужен «Манчестер Юнайтед» 1 слухи
18:06 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Перед матчем с «Ньюкаслом» мы тренировались в полном составе всего три дня»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил кадровую ситуацию в «Сити» накануне матча с «Брентфордом» 2
17:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис готов летом вернуться в свой родной клуб
16:46 · Англия. Премьер-лига
Патрик Шик зимой может перебраться в чемпионат Англии слухи
16:38 · Англия. Премьер-лига
«Мы любим играть зимой, но нужны пять замен»: Тухель обратился к АПЛ
Все новости
Рекомендуем