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​«Это кощунство»: Статуя Роналду разделила общество в индийском штате

29 Декабря 2021 • 20:30 Комментировать

Недавно в индийском штате Гоа была установлена статуя в честь звёздного футболиста Криштиану Роналду. Руководство штата надеется, что статуя вдохновит молодёжь заниматься футболом. Впрочем, мнения в обществе разделились. Есть те, кого установление статуи Роналду разочаровало. Дело в том, что Гоа является бывшей португальской колонией, и 60 лет назад территория была освобождена.

Как сообщает BBC, ссылаясь на Times of India, во время открытия статуи некоторые люди размахивали чёрными флагами. Они считают оскорблением установление статуи Роналду во время празднования 60-летия освобождения Гоа от португальского владычества.

«Установление в этом году статуи в честь португальского футболиста – кощунство», - сказал активист Гуру Широдкар.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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