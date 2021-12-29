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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» не устроило предложение «Севильи» по Марсьялю

29 Декабря 2021 • 12:33 Комментировать

Первая попытка «Севильи» подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля получилась неудачной. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Андалусийский клуб хотел арендовать француза до конца сезона. «Севилья» предложила «Юнайтед» напополам выплачивать зарплату Марсьяля, однако это не устроило «красных дьяволов». Манкунианцы готовы отпустить Антони только в том случае, если новый клуб полностью обязуется выплачивать ему оклад.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 26-летний нападающий сыграл семь матчей и забил лишь один гол. Его контракт с «МЮ» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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