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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер восхищён победой «Лестера» над «Ливерпулем»

29 Декабря 2021 • 12:13 Комментировать
Лестер
1:0
Ливерпуль
окончен

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат поединка между «Лестером» и «Ливерпулем» в рамках 20-го тура Премьер-лиги. Подопечные Брендана Роджерса одолели команду Юргена Клоппа со счетом 1:0.

«Ух ты, какая победа «Лестера». Они выиграли, несмотря ни на что. Команда Роджерса через 48 часов после встречи с «Манчестер Сити» одолела отдохнувший «Ливерпуль». Горжусь «Лестером», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

«Лисы» набрали 25 очков и поднялись на девятое место в таблице АПЛ. Что касается «Ливерпуля», то мерсисайдцы сохранили за собой второе место.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер Гари Линекер
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