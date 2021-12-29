Линекер восхищён победой «Лестера» над «Ливерпулем»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат поединка между «Лестером» и «Ливерпулем» в рамках 20-го тура Премьер-лиги. Подопечные Брендана Роджерса одолели команду Юргена Клоппа со счетом 1:0.

«Ух ты, какая победа «Лестера». Они выиграли, несмотря ни на что. Команда Роджерса через 48 часов после встречи с «Манчестер Сити» одолела отдохнувший «Ливерпуль». Горжусь «Лестером», - гласит сообщение Линекера в твиттер-аккаунте.

«Лисы» набрали 25 очков и поднялись на девятое место в таблице АПЛ. Что касается «Ливерпуля», то мерсисайдцы сохранили за собой второе место.