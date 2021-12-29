«Барселона» подпишет защитника «Челси»

Фланговый защитник Сесар Аспиликуэта может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Ла Лигу по окончании сезона-2021/2022. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Херард Морено.

Новым местом работы защитника станет каталонская «Барселона». Аспиликуэта присоединится к «сине-гранатовым» на правах свободного агента, поскольку его трудовое соглашение с лондонским «Челси» истекает через полгода.

На родине Сесар известен по выступлениям за «Осасуну». В составе «пенсионеров» он играет с 2012 года. В этом сезоне 32-летний латераль провел 12 матчей в АПЛ и отдал две голевые передачи.