Бернарду Силва: «АПЛ - лучшая лига в мировом футболе, рад играть здесь»

Один из ведущих игроков средней линии «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об уровне английской Премьер-лиги.

«Я считаю, что сейчас АПЛ – лучшая лига в мировом футболе. В чемпионате Англии самый высокий уровень игры. Несколько сезонов назад лучшей считалась испанская Ла Лига, однако в данный момент клубы АПЛ являются лидерами. Я очень рад выступать там, где показывают лучший футбол», - приводит слова португальского полузащитника Daily Mail.

Бернарду забил семь голов в 18 поединках текущего розыгрыша АПЛ. Его команда уверенно лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.