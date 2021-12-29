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Гари Невилл нашёл нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

29 Декабря 2021 • 10:26 Комментировать (1)

Маурисио Почеттино является самым подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед». Таким мнением поделился экс-защитник манкунианцев Гари Невилл.

«Мне хотелось бы видеть Почеттино у руля «Юнайтед». Этот специалист отлично знаком с нашим чемпионатом. Думаю, он бы наладил дела «красных дьяволов». У него есть опыт работы с большими звездами, к тому же Почеттино умеет находить общий язык с молодежью. Я считаю, что это оптимальный вариант для «МЮ», - передает слова Невилла Sky Sports.

В настоящий момент Почеттино занимает пост главного тренера «ПСЖ». Контракт 49-летнего специалиста с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
RedMonk
29 Декабря 2021 в 10:38
Да пошел ты уже закалебал своими учениями, там надо треть состава выгнать на хер !
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