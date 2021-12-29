Гари Невилл нашёл нового тренера для «Манчестер Юнайтед»

Маурисио Почеттино является самым подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед». Таким мнением поделился экс-защитник манкунианцев Гари Невилл.

«Мне хотелось бы видеть Почеттино у руля «Юнайтед». Этот специалист отлично знаком с нашим чемпионатом. Думаю, он бы наладил дела «красных дьяволов». У него есть опыт работы с большими звездами, к тому же Почеттино умеет находить общий язык с молодежью. Я считаю, что это оптимальный вариант для «МЮ», - передает слова Невилла Sky Sports.

В настоящий момент Почеттино занимает пост главного тренера «ПСЖ». Контракт 49-летнего специалиста с парижанами рассчитан до лета 2023 года.