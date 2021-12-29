Мбаппе ответил на вопрос о переходе в «Тоттенхэм»

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался насчет возможного продолжения карьеры в лондонском «Тоттенхэме», который сейчас тренирует итальянец Антонио Конте.

«Думаю, «Тоттенхэм» под руководством Конте сможет добиться хороших результатов. Антонио - великолепный специалист. Что касается меня, то я сомневаюсь, что когда-то в будущем окажусь в этом клубе», - передает слова нападающего журналист Джонатан Вил в своем твиттер-аккаунте.

Новым местом работы 23-летнего француза, скорее всего, станет мадридский «Реал». Его переезд на «Сантьяго Бернабеу» активно обсуждается в прессе.