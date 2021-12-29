Роджерс назвал Шмейхеля героем матча с «Ливерпулем»

Рулевой «Лестера» Брендан Роджерс пообщался с журналистами после победного матча с «Ливерпулем» (1:0). В частности, специалист отметил игру голкипера команды Каспера Шмейхеля, отразившего пенальти в исполнении Мохамеда Салаха.

«Шмейхель героически сыграл в этом матче. Считаю Каспера одним из лучших голкиперов Европы. Когда Шмейхель был нужен команде, он всегда находился рядом. На этой игре была потрясающая атмосфера. Нам очень нужны болельщики», - цитирует специалиста BBC Sport.

После этой победы «лисы» занимают девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.