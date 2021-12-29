Роналду отреагировал на то, что его признали лучшим бомбардиром всех времён

Звездный центрфорвард «МЮ» Криштиану Роналду отреагировал на свою победу в номинации Globe Soccer Awards. Португальца признали лучшим бомбардиром за всю историю.

«Я очень горд, что добился такого признания. Эта церемония имеет огромное значение в мире футбола. Меня признали лучшим бомбардиром всех времен – это еще одна моя сбывшаяся мечта. Благодарю тебя, Дубай! Надеюсь, скоро увидимся», - гласит сообщение 36-летнего нападающего в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что в уходящем году Криштиану отметился 46 забитыми мячами.

Роналду летом покинул «Ювентус» и присоединился к «Манчестер Юнайтед», подписав двухлетнее соглашение.