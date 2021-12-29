Бенитес хочет усилить «Эвертон» игроком «Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Росс Баркли может перебраться в стан другого представителя английской Премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

По сведениям представителей СМИ, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Эвертон». «Ириски» планируют арендовать Баркли до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках «пенсионеров», но результативными действиями не отметился.

В настоящий момент «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Рафаэля Бенитеса проведут против «Брайтона» 2 января.