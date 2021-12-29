Ван Дейк подвёл итоги матча с «Лестером»

Один из лидеров «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о гостевом поражении от «Лестера» в поединке 20-го тура Премьер-лиги. Мерсисайдцы уступили со счетом 0:1. «Красные» могли набрать очки в этом матче, но Мохамед Салах допустил осечку с 11-метровой отметки.

«Хозяева заслуженно победили. Очень жаль, но это был не наш день. Промах Мохамеда с пенальти? В футболе такое случается.

Впереди еще много игр, так что все может поменяться. Мы не смотрим на наших конкурентов. Нужно обращать внимание только на свою игру», - передает слова голландца BBC Sport.

«Ливерпуль» идет на втором месте в таблице АПЛ и отстает от «Манчестер Сити» на шесть баллов.