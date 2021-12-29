Клопп: «Лестер» заслуженно победил «Ливерпуль»

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде встречался с «Лестером». Мерсисайдцы потерпели минимальное фиаско со счетом 0:1.

После окончания встречи главный тренер «красных» Юрген Клопп пообщался с журналистами.

«Соперник выиграл заслуженно. Но игра была очень странной. В этом матче «Ливерпуль» был недостаточно хорош, хотя имел шансы, чтобы поразить ворота хозяев. Наверное, в этот раз не хватило удачи. Мы проиграли и теперь должны исправить ошибки, чтобы такого больше не повторилось», - передает слова немецкого тренера BBC Sport.

«Ливерпуль» остался на втором месте в турнирной таблице. Команда Клоппа отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на шесть баллов.