Уилшер сделал выбор между Салахом и Неймаром

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, ныне пребывающий в статусе свободного агента, провел параллель между нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«Здесь я выберу Мохамеда. Многие называют Салаха лучшим футболистом мира, и я соглашусь с ними. Египтянин забивает голы на любой вкус, он легко разбирается с обороной соперника. Салах очень стабилен в последние годы, это даже немного пугает. Думаю, он заслуживает похвалы», - передает слова Уилшера Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 29-летний форвард забил 15 голов и сделал девять ассистов в 19 матчах.