Шмейхель рассказал, как ему удалось отбить пенальти от Салаха

В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» отпраздновал минимальную победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0. По ходу встречи голкипер «лис» Каспер Шмейхель смог парировать удар Мохамеда Салаха с 11-метровой отметки.

Датский вратарь рассказал, как ему удалось справиться с ударом звездного форварда «красных».

«Лестер» добыл важнейшую победу. Теперь нам нужно немного отдохнуть и двигаться вперед. Если честно, я не изучал манеру ударов Мохамеда с пенальти. У меня просто было предчувствие, которое не подвело. Ну и, конечно, в таких моментах никуда без капли удачи», - цитирует голкипера BBC Sport.

«Лестер» занимает девятое место в таблице АПЛ, а «Ливерпуль» идет на второй строчке.