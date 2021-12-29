Конте стал рекордсменом «Тоттенхэма» в АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» встречался с «Саутгемптоном». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Наставник «шпор» Антонио Конте стал автором рекорда лондонского клуба в чемпионате Англии. Итальянец – первый из футбольных специалистов, который не потерпел поражения в стартовых семи играх за клуб. При Антонио «Тоттенхэм» отпраздновал четыре победы и трижды сыграл вничью. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте АПЛ.

После этого матча на счету лондонского коллектива стало 30 очков. «Шпоры» располагаются на шестой строчке в таблице АПЛ.