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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах не реализовал пенальти, а «Лестер» отомстил «Ливерпулю» за вылет из кубка

29 Декабря 2021 • 00:54 Комментировать (2)
Лестер
1:0
Ливерпуль
окончен

В матче 20-го тура АПЛ «Лестер» принимал «Ливерпуль».

Протокол игры  
Лестер 1:0 Ливерпуль
(1:0) Лукмен Адемола 59'    
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Амарти Даниэль Ндиди Уилфред Томас Люк Чодури Хамза   56' (Лукмен Адемола (   56') Сумаре Бубакари Дьюзбери-Холл Кирнан Мэддисон Джеймс   68' (Олбрайтон Марк (   68') Варди Джейми Ихеаначо Келечи   56' (Тилеманс Юри (   56')
Запасные: Перес Айосе Дэйли-Кэмпбелл Вонте Нельсон Бен Вестергор Янник Уорд Дэнни II
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Матип Жоэль   4' Ван Дейк Виргил Цимикас Костас Хендерсон Джордан   70' (Фирмино Роберто (   70') Фабиньо Энрике   64' (Милнер Джеймс (   64') Окслейд-Чемберлен Алекс   55' (Кейта Наби (   55') Салах Мохамед Жота Диогу Мане Садио
Запасные: Гомес Джо Келлехер Каомхин Уильямс Неко Джонс Кёртис Конате Ибраима Бек Оуэн
28 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

АПЛ рассыпается голами на Boxing Day, особенно щедр в этот раз «Лестер». «Лисы» начали сыпать забитыми мячами ещё в середине декабря, отгрузив четыре «Ньюкаслу». Потом случились 3:3 и поражение по пенальти в Кубке английской лиги, а позавчера «Лестер» и «Сити» выдали один из самых интересных матчей сезона, завершившийся с теннисным счётом 6:3 в пользу «горожан». Поэтому особенно странно было видеть сегодняшний матч-исключение.

Времени на отдых совсем не было, во вторник «лисы» вновь играли против «Ливерпуля», теперь уже в рамках чемпионата Англии. «Красные», кстати, с момента кубкового матча против «лис» отдыхали, так что имели гораздо больше времени на подготовку. Они и начали встречу бодрее, уже на 15-й минуте получив в своё распоряжение супермомент. Мо Салах в штрафной площади получил по ногам от Ндиди, а Оливер указал на 11-метровую отметку. Но гола не случилось.

Салах с пенальти пробил чуть левее центра – Шмейхель отразил, с добивания египтянин попал в перекладину, а с третьей попытки пальнул мимо ворот. Пинг-понг выиграл Каспер. Датский вратарь «Лестера» спас свою команду и когда Мо атаковал с игры. На дриблинге прорвался к углу штрафной площади и бил под перекладину – Шмейхель успел вовремя выставить руку. Отразил Каспер и удар Хендерсона головой, парировав мяч у штанги.

«Лисы» за первый тайм в створ ворот ни разу не пробили, толковых моментов не создали, но ушли на перерыв с ничейным счётом благодаря своему голкиперу. Однако «Лестер» выстоял, а на исходе часа игрового времени неожиданно счёт открыл, перечеркнув всё преимущество «Ливерпуля». Адемола Лукман ловко сместился к центру с левого фланга, спрятал свой манёвр за защитником и первым же ударом в створ ворот пробил Алиссона – 1:0.

Удивительно, но после пропущенного гола «Ливерпуль» не сумел взвинтить обороты. В первом тайме моменты сыпались с завидной регулярность, а чем ближе была концовка встречи, тем скучнее становилось на поле. Клопп бросил в бой нестареющего Милнера и Роберто Фирмино четвёртым нападающим, однако остроты у ворот Каспера Шмейхеля не прибавилось.

«Лестер» в итоге удержал минимальную победу, добытую единственным ударом в створ ворот, и сильно помог «горожанам». Теперь «Сити» опережает «Ливерпуль» на 6 очков, заодно «лисы» отомстили «красным» за недавний вылет из Кубка английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
29 Декабря 2021 в 01:28
Не дожали. Куча моментов, результата нет. Ливерпуль часто дожимает на последних минутах, но не в этот раз.
Надо сказать и у Лестера никакой паники не было. Все уже знают, как играть против Ливерпуля в основном составе. Не у всех получается, но знают уже все.
redwhite1959
29 Декабря 2021 в 01:02
Всё закономерно - не забиваешь сам 100%-ные моменты - обязательно забьют тебе! Забить пенальти - перехитрить вратаря - тоже требует мастерства! Салах пробил бесхитростно(( Как Мане не попал в ворота из убойной позиции - непонятно! Зато Лукман - только вышел на поле и сразу забил!
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окончен Кристал Пэлас 3:0 Норвич
окончен Уотфорд 1:4 Вест Хэм
окончен Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
окончен Лестер 1:0 Ливерпуль
29.12  22:30 Челси ... Брайтон
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