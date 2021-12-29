Салах не реализовал пенальти, а «Лестер» отомстил «Ливерпулю» за вылет из кубка

В матче 20-го тура АПЛ «Лестер» принимал «Ливерпуль».

АПЛ рассыпается голами на Boxing Day, особенно щедр в этот раз «Лестер». «Лисы» начали сыпать забитыми мячами ещё в середине декабря, отгрузив четыре «Ньюкаслу». Потом случились 3:3 и поражение по пенальти в Кубке английской лиги, а позавчера «Лестер» и «Сити» выдали один из самых интересных матчей сезона, завершившийся с теннисным счётом 6:3 в пользу «горожан». Поэтому особенно странно было видеть сегодняшний матч-исключение.

Времени на отдых совсем не было, во вторник «лисы» вновь играли против «Ливерпуля», теперь уже в рамках чемпионата Англии. «Красные», кстати, с момента кубкового матча против «лис» отдыхали, так что имели гораздо больше времени на подготовку. Они и начали встречу бодрее, уже на 15-й минуте получив в своё распоряжение супермомент. Мо Салах в штрафной площади получил по ногам от Ндиди, а Оливер указал на 11-метровую отметку. Но гола не случилось.

Салах с пенальти пробил чуть левее центра – Шмейхель отразил, с добивания египтянин попал в перекладину, а с третьей попытки пальнул мимо ворот. Пинг-понг выиграл Каспер. Датский вратарь «Лестера» спас свою команду и когда Мо атаковал с игры. На дриблинге прорвался к углу штрафной площади и бил под перекладину – Шмейхель успел вовремя выставить руку. Отразил Каспер и удар Хендерсона головой, парировав мяч у штанги.

«Лисы» за первый тайм в створ ворот ни разу не пробили, толковых моментов не создали, но ушли на перерыв с ничейным счётом благодаря своему голкиперу. Однако «Лестер» выстоял, а на исходе часа игрового времени неожиданно счёт открыл, перечеркнув всё преимущество «Ливерпуля». Адемола Лукман ловко сместился к центру с левого фланга, спрятал свой манёвр за защитником и первым же ударом в створ ворот пробил Алиссона – 1:0.

Удивительно, но после пропущенного гола «Ливерпуль» не сумел взвинтить обороты. В первом тайме моменты сыпались с завидной регулярность, а чем ближе была концовка встречи, тем скучнее становилось на поле. Клопп бросил в бой нестареющего Милнера и Роберто Фирмино четвёртым нападающим, однако остроты у ворот Каспера Шмейхеля не прибавилось.

«Лестер» в итоге удержал минимальную победу, добытую единственным ударом в створ ворот, и сильно помог «горожанам». Теперь «Сити» опережает «Ливерпуль» на 6 очков, заодно «лисы» отомстили «красным» за недавний вылет из Кубка английской лиги.