Конте назвал причины упущенной победы в матче против «Саутгемптона» - тренер опять пожаловался на усталость

«Тоттенхэм» упустил возможность приблизиться к группе лидеров в турнирной таблице АПЛ, не сумев во втором тайме дожать «Саутгемптон» в большинстве. Наставник команды Антонио Конте назвал причины случившегося, приведя несколько примеров во время послематчевого интервью в эфире BBC.

«Мы должны быть разочарованы, что не обыграли команду, которая целый тайм отыграла вдесятером. Нелегко играть спустя 44 часа с момента последнего матча, нужно восстанавливаться. Возможно, эта усталость помешала принимать правильные решения, особенно когда мы входили с мячом в штрафную. Могли добиться большего. Судейство? Не хочу об этом говорить, у нас есть VAR. У Кейна выдалась хороший вечер, но под конец он тоже устал», - прокомментировал Конте.