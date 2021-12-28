«Тоттенхэм» в большинстве не смог обыграть «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» победили

В 20-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» гостил у «Саутгемптона». Джеймс Уорд-Праус забил красивый гол на 25-й минуте, но вскоре его команда осталась вдесятером и пропустила с пенальти от Гарри Кейна. «Шпоры» провели в большинстве больше тайма, но не вырвали победу - 1:1.
«Вест Хэм» быстро пропустил в гостях у «Уотфорда» и ответил четырьмя голами. Отметим точный удар Николы Влашича, которого выпустили на замену на 85-й минуте.
«Кристал Пэлас» легко за тайм разгромил «Норвич» (3:0).
Протокол игры
|Саутгемптон
|1:1
|Тоттенхэм
|(1:0) Уорд-Праус Джеймс 25'
|41' Кейн Гарри (1:1)
Форстер Фрейзер • Уокер-Питерс Кайл • 13'Валери Ян • Беднарек Ян • Салису Мохаммед 27' • 39'Перро Ромен • Армстронг Стюарт • Уорд-Праус Джеймс • Диалло Ибраима • Лонг Шейн 71' ( Броя Армандо ( 71') • Армстронг Адам 51' 83' ( Редмонд Натан ( 83')
Запасные: Эльюнусси Мохамед • Смолл Тьерри • Телла Нейтан • Симеу Дайнел • Кабальеро Вилли • Уолкотт Тео • Ромеу Ориоль
Льорис Уго • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Эмерсон Жуниор 77' ( Хиль Бриан ( 77') • Уинкс Гарри • 69'Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Регилон Серхио 45' 46' ( Доэрти Мэтт ( 46') • Алли Деле 62' ( Лукас Моура ( 62') • Кейн Гарри • Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет • Уайт Харви • Н'Домбеле Тангай • Голлини Пьерлуиджи • Родон Джо • Скипп Оливер
28 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры
|Кристал Пэлас
|3:0
|Норвич
|(1:0) Эдуар Одсонн 8'
|(2:0) Матета Жан-Филипп 38'
|(3:0) Шлупп Джеффри 42'
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким 83' ( Томкинс Джеймс ( 83') • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Шлупп Джеффри • Куйяте Шейку • Хьюз Уилл 73' ( Миливоевич Лука ( 73') • Матета Жан-Филипп 81' ( Бентеке Кристиан ( 81') • Эдуар Одсонн • 22'Айю Джордан
Запасные: Мэттьюз Реми • Ридевальд Жайро • Фергюсон Натан II • Батлэнд Джек • Келли Мартин
Ганн Энгус • Байрам Сэм • 29'Соренсен Якоб • Гибсон Бен • 10'Яннулис Димитрис 46' ( Уильямс Брендон ( 46') • Лис-Мелу Пьерр • Гилмор Билли • Маклин Кенни • Плахета Пшемыслав 81' ( Сарджент Джош ( 81') • Айда Адам • Цолис Христос
Запасные: Мумба Бали • Макговерн Майкл • Кабак Озан • Дауэлл Киран • Jon McCracken
28 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры
|Кристал Пэлас
|3:0
|Норвич
|(1:0) Эдуар Одсонн 8'
|(2:0) Матета Жан-Филипп 38'
|(3:0) Шлупп Джеффри 42'
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Андерсен Йоаким 83' ( Томкинс Джеймс ( 83') • Гехи Марк • Митчелл Тайрик • Шлупп Джеффри • Куйяте Шейку • Хьюз Уилл 73' ( Миливоевич Лука ( 73') • Матета Жан-Филипп 81' ( Бентеке Кристиан ( 81') • Эдуар Одсонн • 22'Айю Джордан
Запасные: Мэттьюз Реми • Ридевальд Жайро • Фергюсон Натан II • Батлэнд Джек • Келли Мартин
Ганн Энгус • Байрам Сэм • 29'Соренсен Якоб • Гибсон Бен • 10'Яннулис Димитрис 46' ( Уильямс Брендон ( 46') • Лис-Мелу Пьерр • Гилмор Билли • Маклин Кенни • Плахета Пшемыслав 81' ( Сарджент Джош ( 81') • Айда Адам • Цолис Христос
Запасные: Мумба Бали • Макговерн Майкл • Кабак Озан • Дауэлл Киран • Jon McCracken
28 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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