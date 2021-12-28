«Тоттенхэм» в большинстве не смог обыграть «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» победили

В 20-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» гостил у «Саутгемптона». Джеймс Уорд-Праус забил красивый гол на 25-й минуте, но вскоре его команда осталась вдесятером и пропустила с пенальти от Гарри Кейна. «Шпоры» провели в большинстве больше тайма, но не вырвали победу - 1:1.

«Вест Хэм» быстро пропустил в гостях у «Уотфорда» и ответил четырьмя голами. Отметим точный удар Николы Влашича, которого выпустили на замену на 85-й минуте.

«Кристал Пэлас» легко за тайм разгромил «Норвич» (3:0).