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«Тоттенхэм» в большинстве не смог обыграть «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» победили

28 Декабря 2021 • 19:55 Комментировать
Кристал Пэлас
3:0
Норвич
окончен

В 20-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» гостил у «Саутгемптона». Джеймс Уорд-Праус забил красивый гол на 25-й минуте, но вскоре его команда осталась вдесятером и пропустила с пенальти от Гарри Кейна. «Шпоры» провели в большинстве больше тайма, но не вырвали победу - 1:1.

«Вест Хэм» быстро пропустил в гостях у «Уотфорда» и ответил четырьмя голами. Отметим точный удар Николы Влашича, которого выпустили на замену на 85-й минуте.

«Кристал Пэлас» легко за тайм разгромил «Норвич» (3:0).

Протокол игры  
Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
(1:0) Уорд-Праус Джеймс 25'    
    41' Кейн Гарри (1:1)
Форстер Фрейзер Уокер-Питерс Кайл   13' Валери Ян Беднарек Ян Салису Мохаммед   27'   39' Перро Ромен Армстронг Стюарт Уорд-Праус Джеймс Диалло Ибраима Лонг Шейн   71' (Броя Армандо (   71') Армстронг Адам   51'   83' (Редмонд Натан (   83')
Запасные: Эльюнусси Мохамед Смолл Тьерри Телла Нейтан Симеу Дайнел Кабальеро Вилли Уолкотт Тео Ромеу Ориоль
Льорис Уго Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен Эмерсон Жуниор   77' (Хиль Бриан (   77') Уинкс Гарри   69' Хёйбьерг Пьер-Эмиль Регилон Серхио   45'   46' (Доэрти Мэтт (   46') Алли Деле   62' (Лукас Моура (   62') Кейн Гарри Сон Хынмин
Запасные: Танганга Джафет Уайт Харви Н'Домбеле Тангай Голлини Пьерлуиджи Родон Джо Скипп Оливер
28 декабря. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
Протокол игры  
Кристал Пэлас 3:0 Норвич
(1:0) Эдуар Одсонн 8'    
(2:0) Матета Жан-Филипп 38'    
(3:0) Шлупп Джеффри 42'    
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Андерсен Йоаким   83' (Томкинс Джеймс (   83') Гехи Марк Митчелл Тайрик Шлупп Джеффри Куйяте Шейку Хьюз Уилл   73' (Миливоевич Лука (   73') Матета Жан-Филипп   81' (Бентеке Кристиан (   81') Эдуар Одсонн   22' Айю Джордан
Запасные: Мэттьюз Реми Ридевальд Жайро Фергюсон Натан II Батлэнд Джек Келли Мартин
Ганн Энгус Байрам Сэм   29' Соренсен Якоб Гибсон Бен   10' Яннулис Димитрис   46' (Уильямс Брендон (   46') Лис-Мелу Пьерр Гилмор Билли Маклин Кенни Плахета Пшемыслав   81' (Сарджент Джош (   81') Айда Адам Цолис Христос
Запасные: Мумба Бали Макговерн Майкл Кабак Озан Дауэлл Киран Jon McCracken
28 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры  
Кристал Пэлас 3:0 Норвич
(1:0) Эдуар Одсонн 8'    
(2:0) Матета Жан-Филипп 38'    
(3:0) Шлупп Джеффри 42'    
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Андерсен Йоаким   83' (Томкинс Джеймс (   83') Гехи Марк Митчелл Тайрик Шлупп Джеффри Куйяте Шейку Хьюз Уилл   73' (Миливоевич Лука (   73') Матета Жан-Филипп   81' (Бентеке Кристиан (   81') Эдуар Одсонн   22' Айю Джордан
Запасные: Мэттьюз Реми Ридевальд Жайро Фергюсон Натан II Батлэнд Джек Келли Мартин
Ганн Энгус Байрам Сэм   29' Соренсен Якоб Гибсон Бен   10' Яннулис Димитрис   46' (Уильямс Брендон (   46') Лис-Мелу Пьерр Гилмор Билли Маклин Кенни Плахета Пшемыслав   81' (Сарджент Джош (   81') Айда Адам Цолис Христос
Запасные: Мумба Бали Макговерн Майкл Кабак Озан Дауэлл Киран Jon McCracken
28 декабря. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Саутгемптон Вест Хэм Кристал Пэлас
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окончен Кристал Пэлас 3:0 Норвич
окончен Уотфорд 1:4 Вест Хэм
окончен Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
28.12  23:00 Лестер ... Ливерпуль
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Сегодня, 28 Декабря
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» в большинстве не смог обыграть «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» победили
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