Рангник сообщил, когда Погба возобновит тренировки

Французский хавбек Поль Погба вскоре возобновит тренировочные занятия в общей группе «Манчестер Юнайтед». Об этом в разговоре с журналистами поведал наставник команды Ральф Рангник.

Как сообщает Sky Sports, полузащитник приступит к полноценной работе через две недели. В настоящее время Поль восстанавливается после повреждения бедра, полученного в лагере сборной Франции.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провел девять поединков и отдал семь результативных передач. Трудовое соглашение звездного футболиста с «красными дьяволами» истекает через полгода.