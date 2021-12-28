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Рангник сообщил, когда Погба возобновит тренировки

28 Декабря 2021 • 13:30 Комментировать

Французский хавбек Поль Погба вскоре возобновит тренировочные занятия в общей группе «Манчестер Юнайтед». Об этом в разговоре с журналистами поведал наставник команды Ральф Рангник.

Как сообщает Sky Sports, полузащитник приступит к полноценной работе через две недели. В настоящее время Поль восстанавливается после повреждения бедра, полученного в лагере сборной Франции.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провел девять поединков и отдал семь результативных передач. Трудовое соглашение звездного футболиста с «красными дьяволами» истекает через полгода.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Поль Погба
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