Гвардиола хочет пригласить в «Манчестер Сити» защитника «Реала»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола пользуется спросом на Туманном Альбионе. Об интересе к испанскому игроку заявил «Манчестер Сити».

Согласно сведениям Eurosport, главный тренер команды Хосеп Гвардиола хочет получить нового правого защитника. Стороны готовятся провести переговоры о потенциальной сделке.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист играет на правах аренды за «Фиорентину». Альваро поучаствовал в 15 поединках чемпионата Италии, отметился голевой передачей и получил четыре желтые карточки.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в десять миллионов евро.