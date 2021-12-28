Хави нашёл «второго Иньесту» для «Барселоны»

Английский хавбек Фил Фоден, выступающий за «Манчестер Сити», может перебраться в испанский чемпионат. Интерес к нему проявляет каталонская «Барселона».

По информации El Nacional, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично настаивает на подписании этого футболиста. Специалист разглядел в Фодене «второго Иньесту».

Однако каталонцам будет крайне тяжело оформить эту сделку, поскольку трансферная стоимость игрока оценивается минимум в 85 миллионов евро. «Барселона» не может позволить себе такие траты из-за нестабильного финансового положения.

В этом сезоне Фил забил шесть мячей и отдал шесть ассистов в 19 поединках.