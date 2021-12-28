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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аутсайдер АПЛ хочет подписать Иско

28 Декабря 2021 • 09:07 Комментировать (1)

Хавбек мадридского «Реала» Иско, который больше не нужен мадридскому «Реалу», может переехать на Туманный Альбион. Как стало известно журналистам AS, на игрока появился претендент в АПЛ.

По сведениям источника, в подписании полузащитника заинтересован «Ньюкасл», борющийся за выживание в чемпионате Англии. Руководство «сорок» готово пригласить Иско в январское трансферное окно. Английский клуб согласен платить потенциальному новичку порядка шести миллионов евро в год.

Трудовое соглашение хавбека с «королевским» клубом истекает через полгода. Мадридцы готовы отпустить Иско бесплатно в январе, несмотря на действующий контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Иско
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Комментарии (1)
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Prince of Wales
28 Декабря 2021 в 10:05
Ну только если Иско ставит цель постоянно играть и попасть в сборную
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