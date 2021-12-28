Стало известно, чем планирует заниматься Роналду после завершения карьеры

Стали известны планы португальского форварда Криштиану Роналду после окончания карьеры. Об этом рассказала его мать Долореш Авейру.

«Я общалась с Криштиану по этому поводу. Спрашивала, хочет ли он начать тренерскую карьеру, когда повесит бутсы на гвоздь. Сын ответил, что просто хочет наслаждаться жизнью. Он намерен играть до 40 лет», - передает слова женщины таблоид The Sun.

В настоящий момент португальский бомбардир защищает цвета «Манчестер Юнайтед». Срок действия трудового договора между 36-летним форвардом и английским топ-клубом рассчитан до середины 2023 года.