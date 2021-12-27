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Раньери перед первым за 18 дней матчем: «Ситуация тревожная»

27 Декабря 2021 • 21:14 Комментировать
Уотфорд
...
Вест Хэм
Через 19 ч. 49 мин.

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери дал комментарий после первого занятия с командой, которая не тренировалась из-за вспышки коронавируса. «Шершни» не играли с 10 декабря («Брентфорд, 1:2) и пропустили поединки против «Бёрнли», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптона».

- Я только сегодня провел первую тренировку со всей командой. К счастью, смогли прибыть все игроки, и это очень, очень важно. Ситуация тревожная, ведь футболисты не могут тренироваться с полной нагрузкой, и я надеюсь, что мы обойдемся без травм, потому что без тренировок подойти к игре - это очень сложно, но такова ситуация, - заявил Раньери на пресс-конференции.

Матч «Уотфорд» - «Вест Хэм» состоится во вторник и начнется в 18:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Уотфорд
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УОТФОРД ВЕСТ ХЭМ
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