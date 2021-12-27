Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп и Роджерс недовольны «нелепым» календарём

27 Декабря 2021 • 20:59 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
28.12 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен календарём чемпионата Англии, так как его команде предстоит провести матчи 26 и 28 декабря.

- Так не должно быть, - заявил немецкий тренер на пресс-конференции, посвященной игре с «Лестером». - Знаю, что многие считают это всё традицией. Мы хотим играть в «Боксинг Дэй», мы играли в этот день не раз, и это абсолютно не проблема. Но играть 26 и 28 декабря - неправильно, и я думаю, мы можем найти выход. Давайте сыграем 26 и 29 числа, в чем проблема?

- Это нелепый календарь, мы все это знаем. Игроки не могут полностью восстановиться и за 72 часа после матча. Играть против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» за такой период - большой вызов, учитывая то, какие составы у соперников, - считает наставник «лис» Брендан Роджерс.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лестер Юрген Клопп Брендан Роджерс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
27.12  23:00 Ньюкасл ... Манчестер Юнайтед
28.12  18:00 Кристал Пэлас ... Норвич
28.12  18:00 Уотфорд ... Вест Хэм
28.12  18:00 Саутгемптон ... Тоттенхэм
28.12  23:00 Лестер ... Ливерпуль
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Декабря
21:45 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Брентфорда»: «Гвардиола - величайший тренер современной эпохи»
21:14 · Англия. Премьер-лига
Раньери перед первым за 18 дней матчем: «Ситуация тревожная»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп и Роджерс недовольны «нелепым» календарём
19:12 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ рекордное число заражений COVID-19
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Ляказетт решил уходить из «Арсенала» слухи
16:56 · Англия. Премьер-лига
​Четыре игрока «Ливерпуля» вернулись к тренировкам после изоляции
15:29 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» должна представить Торреса во вторник
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Рангник: «Отмена рождественско-новогоднего отрезка в АПЛ равносильна снятию королевы» 1
13:52 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 29 декабря 2021
13:37 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 29 декабря 2021
12:15 · Англия. Премьер-лига
Названа очередная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» 2
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась от подписания Стерлинга и Зиеша
10:36 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне прокомментировал яркую победу над «Лестером»
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов обменять Азара на игрока «Челси» 7
09:57 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа рассказал о тренировках Рангника в «Манчестер Юнайтед» 2
Все новости
Рекомендуем