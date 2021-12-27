Клопп и Роджерс недовольны «нелепым» календарём

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен календарём чемпионата Англии, так как его команде предстоит провести матчи 26 и 28 декабря.

- Так не должно быть, - заявил немецкий тренер на пресс-конференции, посвященной игре с «Лестером». - Знаю, что многие считают это всё традицией. Мы хотим играть в «Боксинг Дэй», мы играли в этот день не раз, и это абсолютно не проблема. Но играть 26 и 28 декабря - неправильно, и я думаю, мы можем найти выход. Давайте сыграем 26 и 29 числа, в чем проблема?

- Это нелепый календарь, мы все это знаем. Игроки не могут полностью восстановиться и за 72 часа после матча. Играть против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» за такой период - большой вызов, учитывая то, какие составы у соперников, - считает наставник «лис» Брендан Роджерс.