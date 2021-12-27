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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ рекордное число заражений COVID-19

27 Декабря 2021 • 19:12 Комментировать

В период с 20 по 26 декабря в клубах английской Премьер-лиги было проведено 15 186 тестов на COVID-19. 103 из них показали положительный результат. Речь идёт и о футболистах, и о представителях штабов клубов.

Как сообщает BBC, в Премьер-лиге Англии был установлен антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом. Предыдущий антирекорд был установлен на прошлой неделе – 90 заражений.

Стоит сказать, что в декабре из-за вспышек коронавируса в клубах были перенесены уже 15 матчей английской Премьер-лиги.

В понедельник в чемпионате Англии пройдёт один матч – «Ньюкасл» против «Манчестер Юнайтед». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Апл коронавирус в Англии
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27.12  23:00 Ньюкасл ... Манчестер Юнайтед
28.12  18:00 Кристал Пэлас ... Норвич
28.12  18:00 Уотфорд ... Вест Хэм
28.12  18:00 Саутгемптон ... Тоттенхэм
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Сегодня, 27 Декабря
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В АПЛ рекордное число заражений COVID-19
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