В АПЛ рекордное число заражений COVID-19

В период с 20 по 26 декабря в клубах английской Премьер-лиги было проведено 15 186 тестов на COVID-19. 103 из них показали положительный результат. Речь идёт и о футболистах, и о представителях штабов клубов.

Как сообщает BBC, в Премьер-лиге Англии был установлен антирекорд по числу выявленных заражений коронавирусом. Предыдущий антирекорд был установлен на прошлой неделе – 90 заражений.

Стоит сказать, что в декабре из-за вспышек коронавируса в клубах были перенесены уже 15 матчей английской Премьер-лиги.

В понедельник в чемпионате Англии пройдёт один матч – «Ньюкасл» против «Манчестер Юнайтед». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.