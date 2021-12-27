После наказания Пьера-Эмерика Обамеянга капитанская повязка в «Арсенале» перешла к Александру Ляказетту. Но даже статус лидера не убеждает французского нападающего в том, что он должен остаться в лондонском клубе. Как сообщает L’Equipe, Ляказетт считает, что в другом клубе он может получить более длительный контракт. 30-летний форвард планирует уйти летом в статусе свободного агента.

В сезоне 2021/2022 Александр Ляказетт провёл за «Арсенал» во всех соревнованиях 17 матчей. В них французский нападающий записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.