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​Ляказетт решил уходить из «Арсенала» слухи

27 Декабря 2021 • 17:49 Комментировать

После наказания Пьера-Эмерика Обамеянга капитанская повязка в «Арсенале» перешла к Александру Ляказетту. Но даже статус лидера не убеждает французского нападающего в том, что он должен остаться в лондонском клубе. Как сообщает L’Equipe, Ляказетт считает, что в другом клубе он может получить более длительный контракт. 30-летний форвард планирует уйти летом в статусе свободного агента.

В сезоне 2021/2022 Александр Ляказетт провёл за «Арсенал» во всех соревнованиях 17 матчей. В них французский нападающий записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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