​Четыре игрока «Ливерпуля» вернулись к тренировкам после изоляции

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил факт возвращения к тренировкам Тьяго Алькантары, Фабиньо, Кёртиса Джонса и Виргила ван Дейка.

«Да, парни, которые болели или изолировались, вернулись. Фаб, Виргил, Кёртис и Тьяго вернулись и тренировались. В изоляции остаётся один молодой игрок и два представителя штаба. Это действительно сложно – каждое утро похоже на лотерею. Ты надеешься, что всё в порядке, но вдруг выявляется случай заражения», - слова Клоппа приводятся на официальном сайте «Ливерпуля».

Во вторник, 28 декабря, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Лестера».