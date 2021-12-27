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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Четыре игрока «Ливерпуля» вернулись к тренировкам после изоляции

27 Декабря 2021 • 16:56 Комментировать
Лестер
...
Ливерпуль
28.12 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил факт возвращения к тренировкам Тьяго Алькантары, Фабиньо, Кёртиса Джонса и Виргила ван Дейка.

«Да, парни, которые болели или изолировались, вернулись. Фаб, Виргил, Кёртис и Тьяго вернулись и тренировались. В изоляции остаётся один молодой игрок и два представителя штаба. Это действительно сложно – каждое утро похоже на лотерею. Ты надеешься, что всё в порядке, но вдруг выявляется случай заражения», - слова Клоппа приводятся на официальном сайте «Ливерпуля».

Во вторник, 28 декабря, «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Лестера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Тьяго Алькантара Виргил Ван Дейк Фабиньо Кёртис Джонс
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ЛЕСТЕР ЛИВЕРПУЛЬ
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