Названа очередная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

СМИ назвали очередную трансферную цель рулевого «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Как сообщает Fichajes, в поле зрения немецкого специалиста попал португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш.

«Красные дьяволы» предпримут попытку подписать 24-летнего исполнителя в январское трансферное окно. При этом манкунианцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны лондонского «Челси».

В составе «волков» Рубен выступает с 2017 года. Он был приобретен у «Порту» за 18 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ португалец сыграл 17 поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.