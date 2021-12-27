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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа очередная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

27 Декабря 2021 • 12:15 Комментировать (1)

СМИ назвали очередную трансферную цель рулевого «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Как сообщает Fichajes, в поле зрения немецкого специалиста попал португальский полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш.

«Красные дьяволы» предпримут попытку подписать 24-летнего исполнителя в январское трансферное окно. При этом манкунианцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны лондонского «Челси».

В составе «волков» Рубен выступает с 2017 года. Он был приобретен у «Порту» за 18 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ португалец сыграл 17 поединков, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Рубен Невеш
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
nebarsabarsenet
27 Декабря 2021 в 13:46
Как-то неожиданно. Создаётся впечатление, что Рангник хочет превратить МЮ в питомник для немецкого молодняка и вдруг португалец))) А вообще все озвучиваемые здесь трансферные цели никак не помогут МЮ бороться за титулы.
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